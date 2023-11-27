الشروط والمناطق.. بدء التقديم بوظائف الدفاع الجوي في هذا التوقيت

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية. اضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





الشروط



موعد التقديم



1- اجتياز الكشف الطبي.2- اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.4- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.5- أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة.6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.7- أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.8- إرفاق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية ومعادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة.9- في حال إدخال البيانات أو إرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.- يبدأ التقديم بمشيئة الله غدًا الثلاثاء بتاريخ 1445/05/14هـ الموافق 2023/11/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.

طريقة التقديم

