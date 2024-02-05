لمدة أسبوع.. جامعة الطائف تقدم 19 دورة تدريبية بشهادات معتمدة

أ أ

أعلنت جامعة الطائف، أنها قررت تقديم بشكل أسبوعي أكثر من 19 دورة تدريبية و محاضرة وورشة عمل ولقاء وندوة؛ لاكتساب المعرفة القيمة. اضافة اعلان





جامعة الطائف تقدم 19 دورة تدريبية بشهادات معتمدة



تُدشن منصة RMS للأبحاث العلمية المحلية والعالمية



تصنيف الأقسام والكليات والأفرع



وأوضحت على حسابها في منصة"إكس"، أن الدورات في واحدة من أفضل المجالات المطلوبة الحديثة؛ على المستوى العلمي والثقافي والأدبي والإرشادي والتربوي والطبي والابتكار وريادة الأعمال وغيرها، يقدمها مجموعة من خبراء الجامعة المختصين.المميزات:1 - يوجد شهادات حضور معتمدة.2 - التسجيل "عن بُعد" لجميع أفراد المجتمع.يأتي هذا في وقت دشنت جامعة الطائف "منصة RMS لمتابعة الأبحاث العلمية" التي تتضمن عدة خدمات في مراقبة شاملة للعمليات البحثية محليًا وعالميًا، و متابعة وتحليل الإنتاج العلمي حسب المعايير العالمية، والتحليل الإستراتيجي للمنتجات البحثية في جوانب "الكم، والنوع" والتقييم المستمر للباحثين، و التخصصات العلمية منها والإنسانية.كما تهتم في تصنيف الأقسام والكليات والأفرع من حيث الكم والكيف، وحساب بدلات التميز آليًا، و معامل الجودة لكل باحث وقسم وكلية وفرع، والوقوف على المعدلات الإنتاجية الفردية والجماعية للتخصصات العلمي، و⁠التقييم الفوري للمجلات وتصنيفها تحت قواعد النشر العالمية للخدمات البحثية.