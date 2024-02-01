شهادة معتمدة.. أكاديمية منشآت تطرح 132 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن فتح التسجيل في 132 دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" لكافة المواطنين من خلال أكاديمية منشآت، من خلال دورات تدريبية مستمرة مع شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة في المجالات التالية: اضافة اعلان





منشآت تطرح 132 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات



المميزات:



طريقة التسجيل:

