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شهادة معتمدة.. أكاديمية منشآت تطرح 132 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

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أكاديمية منشآت
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن فتح التسجيل في 132 دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" لكافة المواطنين من خلال أكاديمية منشآت، من خلال دورات تدريبية مستمرة مع شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة في المجالات التالية:اضافة اعلان

منشآت تطرح 132 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

1 - لقاءات ريادية (17 دورة).
2 - ريادة الأعمال (16 دورة).
3 - إدارة المنشآت (17 دورة).
4 - التقنية والابتكار (8 دورات).
5 - الإدارة المالية (10 دورات).
6 - الامتياز التجاري (7 دورات).
7 - التجارة الالكترونية (19 دورة).
8 - المبيعات والتسويق (11 دورة).
9 - تجارة الجملة والتجزئة (27 دورة).

المميزات:

- الدورات متاحة للجميع مجاناً (رجال ونساء) من المواطنين فقط.
- دورات عن بعد (عبر الإنترنت).
- شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد إكمال متطلبات البرنامج.
- إمكانية التسجيل في أكثر من دورة.
- إمكانية استخدام الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب أو التابلت أو الجوال.
- جميع الدورات تقدم باللغة العربية.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حاليًا من خلال اختيار الدورة المطلوبة والضغط على (سجل الآن) عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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