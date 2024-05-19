عاجل.. إضافة بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن إجراء ضروري أم روتيني؟.. توضيح من البرنامج

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شدد حساب المواطن على أهمية إدراج العنوان الوطني في بيانات المسجلين ببرنامج الدعم.
وردًا على استفسار حول ما إذا كان العنوان الوطني إجراءً ضروريًا ام روتينيًا فقط؟، أجاب البرنامج بأنه "لابد من إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيس لتتمكن من تعديل أي بيانات في حسابك"
أهلاً بك ، لابد من إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيس لتتمكن من تعديل أي بيانات في حسابك، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 18, 2024
خطوات إضافة بيانات العنوان الوطني في حساب المواطنفيما يلي خطوات إضافة بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن:
التوجه إلى بوابة حساب المواطن الرسمية.
الدخول إلى ملف المستفيد - اختيار خانة “العنوان”.
تحديد نوع وحالة السكن.
يمكن للمستفيد جلب بيانات العنوان الوطني آليًا من خلال النقر على “استرجاع بيانات العنوان الوطني”.
أيضًا يمكن تعبئة البيانات بشكل يدوي.
الضغط على زر "حفظ".
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.