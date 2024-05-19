عاجل.. إضافة بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن إجراء ضروري أم روتيني؟.. توضيح من البرنامج

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شدد حساب المواطن على أهمية إدراج العنوان الوطني في بيانات المسجلين ببرنامج الدعم.

وردًا على استفسار حول ما إذا كان العنوان الوطني إجراءً ضروريًا ام روتينيًا فقط؟، أجاب البرنامج بأنه "لابد من إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيس لتتمكن من تعديل أي بيانات في حسابك"



أهلاً بك ، لابد من إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيس لتتمكن من تعديل أي بيانات في حسابك، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 18, 2024

خطوات إضافة بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن⁩



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

