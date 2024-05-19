جهز أوراقك.. الإعلان عن وظائف متنوعة بجامعة الملك سعود في الرياض

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أعلنت
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء
حملة "الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى"، للعمل في الرياض على
النحو التالي:
وظائف متنوعة بجامعة الملك سعود في الرياض-
إطفائي
- محلل نظم
- منسق تقييم
- مراقب إطفاء
- مساعد إداري
- مسؤول بحث ثاني
- مسؤول إداري ثالث
- إداري قاعدة بيانات
- مسؤول أبحاث ثالث
- أمين مختبر المهارات
- مهندس مراقبة العمل
- مهندس إنشائي/ مدني
- أخصائي خدمة اجتماعية
- مشغل غرفة انذار الحريق
- مسؤول شؤون الطلاب ثاني
- مسؤول الشراكة الإستراتيجية
التخصصات
المطلوبة-
التعليم
- الإعلام
- الصحة
- الهندسة
- علم الاجتماع
- علوم السلامة
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- اللغة الإنجليزية
- تقنية المعلومات
- الهندسة الإنشائية
- الهندسة المدنية
- أو ما يعادلهم.
المؤهلات
المطلوبة-
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط
العامة
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
ملاحظة
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.