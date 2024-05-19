جهز أوراقك.. الإعلان عن وظائف متنوعة بجامعة الملك سعود في الرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى"، للعمل في الرياض على النحو التالي:





وظائف متنوعة بجامعة الملك سعود في الرياض



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