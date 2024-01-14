حضوري وعن بُعد.. الإعلان عن 50 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا مع شهادة معتمدة

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أعلنت أكاديمية طويق (التابعة لاتحاد الأمن السيبراني) عن فتح باب التسجيل في أكثر من 50 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا "حضوريًا، عن بُعد" مع شهادة معتمدة للمتدربين على النحو التالي: اضافة اعلان





50 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا مع شهادة معتمدة

المعسكرات:



برامج أكاديمية طويق التدريبية



1 - معسكر علوم البيانات.2 - معسكر تقنيات الميتافيرس.3 - معسكر الذكاء الاصطناعي.4 - معسكر طويق للأمن البيئي.5 - معسكر سدايا لحوكمة البيانات.6 - معسكر Architecting on AWS.7 - معسكر علم البيانات والحوسبة الكمية.8 - معسكر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.9 - معسكر تصميم واجهات وتجربة المستخدم.10 - معسكر تصميم وتصنيع الحلول الهندسية.11 - معسكر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T15.12 - معسكر إدارة عمليات الحوسبة السحابية AWS.13 - معسكر بنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة .14 - معسكر ASP.net MVC Core Developer Bundlr.15 - معسكر تطوير واجهات الويب باستخدام لغة Java Script.- برامج security+- مقدمة الأمن السيبراني (عن بعد).- فهم أساسيات وتصميم تجربة المستخدم.- برنامج أساسيات علوم الشبكات NETWORK+- برامج Managing Web Appliction Firewall من F5- انشاء وتطوير المواقع بواسطة إطار العمل PHP Laravel (عن بعد).





الناشئين



طريقة التقديم



نبذة عن الأكاديمية

