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حضوري وعن بُعد.. الإعلان عن 50 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا مع شهادة معتمدة

أكاديمية طويق
أكاديمية طويق
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أعلنت أكاديمية طويق (التابعة لاتحاد الأمن السيبراني) عن فتح باب التسجيل في أكثر من 50 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا "حضوريًا، عن بُعد" مع شهادة معتمدة للمتدربين على النحو التالي:اضافة اعلان

50 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا مع شهادة معتمدة
المعسكرات:

1 - معسكر علوم البيانات.
2 - معسكر تقنيات الميتافيرس.   
3 - معسكر الذكاء الاصطناعي.
4 - معسكر طويق للأمن البيئي.
5 - معسكر سدايا لحوكمة البيانات.
6 - معسكر Architecting on AWS.
7 - معسكر علم البيانات والحوسبة الكمية.
8 - معسكر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
9 - معسكر تصميم واجهات وتجربة المستخدم.
10 - معسكر تصميم وتصنيع الحلول الهندسية.
11 - معسكر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي  T15.
12 - معسكر إدارة عمليات الحوسبة السحابية AWS.
13 - معسكر بنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة .
14 - معسكر ASP.net MVC Core Developer Bundlr.
15 - معسكر تطوير واجهات الويب باستخدام لغة Java Script.

برامج أكاديمية طويق التدريبية

- برامج security+
- مقدمة الأمن السيبراني (عن بعد).
- فهم أساسيات وتصميم تجربة المستخدم.
- برنامج أساسيات علوم الشبكات  NETWORK+
-  برامج Managing Web Appliction Firewall من F5
- انشاء وتطوير المواقع بواسطة إطار العمل PHP Laravel (عن بعد).


الناشئين

- أبجديات برمجة ألعاب.
- أساسيات برمجة الدرونز.
- معسكر الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
- معسكر لغة البرمجة python (عن بعد).
- معسكر تصميم واجهة وتجربة المستخدم Vi/Ux
- معسكر تصميم واجهات وتجربة المستخدم.
- معسكر مدخل الى انترنت الأشياء باستخدام Raspberry pi
- معسكر تطوير واجهات الويب باستخدام لغة Java Script.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الأكاديمية

وسعيًا لتحقيق رؤية 2030 تم تأسيس أكاديمية طويق والتي تهدف إلى تمكين 100 ألف مبرمج بحلول عام 2030، وتقدم أكاديمية طويق عددًا من المعسكرات البرمجية والدورات المكثفة والقصيرة، بالإضافة إلى إطلاقها لمنصة سطر التعليمية لتكون أول منصة عربية متخصصة في مجالات التقنية الحديثة باللغة العربية.

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