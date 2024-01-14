حضوري وعن بُعد.. الإعلان عن 50 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا مع شهادة معتمدة

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أعلنت
أكاديمية طويق (التابعة لاتحاد الأمن السيبراني) عن فتح باب التسجيل في أكثر من 50
برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا "حضوريًا، عن بُعد" مع شهادة معتمدة للمتدربين على
النحو التالي:
50 برنامجًا ومعسكرًا تدريبيًا مع شهادة معتمدة1 -
معسكر علوم البيانات.
المعسكرات:
2 - معسكر تقنيات الميتافيرس.
3 - معسكر الذكاء الاصطناعي.
4 - معسكر طويق للأمن البيئي.
5 - معسكر سدايا لحوكمة البيانات.
6 - معسكر Architecting on AWS.
7 - معسكر علم البيانات والحوسبة الكمية.
8 - معسكر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
9 - معسكر تصميم واجهات وتجربة المستخدم.
10 - معسكر تصميم وتصنيع الحلول الهندسية.
11 - معسكر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T15.
12 - معسكر إدارة عمليات الحوسبة السحابية AWS.
13 - معسكر بنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة .
14 - معسكر ASP.net MVC Core Developer Bundlr.
15 - معسكر تطوير واجهات الويب باستخدام لغة Java Script.
برامج أكاديمية طويق التدريبية-
برامج security+
- مقدمة الأمن السيبراني (عن بعد).
- فهم أساسيات وتصميم تجربة المستخدم.
- برنامج أساسيات علوم الشبكات NETWORK+
- برامج Managing Web Appliction Firewall من F5
- انشاء وتطوير المواقع بواسطة إطار العمل PHP Laravel (عن بعد).
الناشئين
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أبجديات برمجة ألعاب.
- أساسيات برمجة الدرونز.
- معسكر الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
- معسكر لغة البرمجة python (عن بعد).
- معسكر تصميم واجهة وتجربة المستخدم Vi/Ux
- معسكر تصميم واجهات وتجربة المستخدم.
- معسكر مدخل الى انترنت الأشياء باستخدام Raspberry pi
- معسكر تطوير واجهات الويب باستخدام لغة Java Script.