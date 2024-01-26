الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اختتام "يوم المهنة".. توفير 3700 وظيفة في 50 شركة وطنية ودولية

وظائف-شاغرة-1694636191-0
يوم المهنة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاحت الفعالية السنوية "يوم المهنة" بجامعة الفيصل في نسختها الثانية عشرة 2024 التي اختتمت أمس الفرصة أمام الباحثين على فرص وظيفية بالتواصل المباشر مع 50 شركة وطنية ودولية وفرت ما يزيد عن 3700 وظيفة.اضافة اعلان

توفير 3700 وظيفة عن طريق 50 شركة

 وسجلت الفعالية في نسخة هذا العام خلال الفترة 23 – 25 يناير الجاري نحو 6000 باحث وباحثة عن فرص وظيفية، والاستفادة من ورش العمل الهادفة إلى التعريف بالفرص الوظيفية، وبناء السيرة الذاتية، وريادة الأعمال، والعمل الحر، والاستثمار، وتطوير الذات وغيرها.


 واحتضنت أروقة الجامعة بالتزامن مع الفعالية معرضاً مصاحباً شهد مشاركات واسعة لقطاعات التوظيف والموارد البشرية في عدد من المؤسسات والشركات محلية والخارجية، وما رافقها من ورشة مهنية متخصصة.

تحسين فرص العمل في سوق العمل بالمملكة

 وتؤكد جامعة الفيصل من تنظيمها السنوي لـ "يوم المهنة" مدى التزامها والجمع بين تأهيل القدرة البشرية وإحلاله في بيئة عمل، إضافةً إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل النوعية في سوق العمل بالمملكة.

اقرأ أيضا

بشرى لأهالي عسير.. الحقيل: قريبًا تشاهدون مجتمعات سكنية متكاملة

عاجل.. "المرور" تحدد إجراءات ورسوم تجديد الرخصة خصوصي

عاجل.. تؤثر على استحقاقك الشهري.. احذر ارتكاب هذا الخطأ أثناء التسجيل في حساب المواطن

عاجل.. عند استغناء القطاع الخاص عن الزوجة.. كيف يتم تعديل دخلها في حساب المواطن؟

عاجل.. الصندوق العقاري: نقل المديونية لا يشمل الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة الفيصل 11:05 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. اليوم فتح باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة.. جهز أوراقك

هيئة الزكاة 3:15 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

446غ45 11:21 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

سارع بالتقديم.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق

القوات البرية 10:20 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف القوات البرية بإدارات المدن العسكرية

اقرأ أيضا

نيوم
8:02 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. فتح التقديم على أكثر من (245) وظيفة بمشروع مدينة نيوم للعمل في عدة مدن

طيران الرياض
7:49 م الخميس، 25 يناير 2024

شركة طيران الرياض تعلن عن 44 وظيفة شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

مدينة الملك سلمان للطاقة
6:09 م الخميس، 25 يناير 2024

بعضها لا يتطلب خبرة.. مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن 16 وظيفة شاغرة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
6:01 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. المرأة المهجورة.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب - شبوره - الطقس
10:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على الرياض وعدة مناطق حتى الصباح

تنزيل
8:34 م الجمعة، 26 يناير 2024

المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الضمان الاجتماعي
7:29 م الجمعة، 26 يناير 2024

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حساب مواطن
7:22 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

العالم فى اسبوع
6:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. العالم في أسبوع.. عطلة العيدين للموظفين الحكوميين وخدمات تعليمية لمستفيدي الضمان

صندوق الاستثمارات العامة1
5:52 م الجمعة، 26 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار