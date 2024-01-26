اختتام "يوم المهنة".. توفير 3700 وظيفة في 50 شركة وطنية ودولية

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أتاحت الفعالية السنوية "يوم المهنة" بجامعة الفيصل في نسختها الثانية عشرة 2024 التي اختتمت أمس الفرصة أمام الباحثين على فرص وظيفية بالتواصل المباشر مع 50 شركة وطنية ودولية وفرت ما يزيد عن 3700 وظيفة. اضافة اعلان





توفير 3700 وظيفة عن طريق 50 شركة



تحسين فرص العمل في سوق العمل بالمملكة



وسجلت الفعالية في نسخة هذا العام خلال الفترة 23 – 25 يناير الجاري نحو 6000 باحث وباحثة عن فرص وظيفية، والاستفادة من ورش العمل الهادفة إلى التعريف بالفرص الوظيفية، وبناء السيرة الذاتية، وريادة الأعمال، والعمل الحر، والاستثمار، وتطوير الذات وغيرها.واحتضنت أروقة الجامعة بالتزامن مع الفعالية معرضاً مصاحباً شهد مشاركات واسعة لقطاعات التوظيف والموارد البشرية في عدد من المؤسسات والشركات محلية والخارجية، وما رافقها من ورشة مهنية متخصصة.وتؤكد جامعة الفيصل من تنظيمها السنوي لـ "يوم المهنة" مدى التزامها والجمع بين تأهيل القدرة البشرية وإحلاله في بيئة عمل، إضافةً إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل النوعية في سوق العمل بالمملكة.