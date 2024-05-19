عاجل.. هل إصدار السجل الزراعي يؤثر على مستفيد الضمان الاجتماعي المطور؟

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قالت وزارة الموارد البشرية، إن السجل الزراعي لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

وأضافت عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على سجل زراعي مالم يتجاوز الدخل الحد المانع عند دراسة نتيجة الأهلية".



حياك الله هجاد

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على سجل زراعي مالم يتجاوز الدخل الحد المانع عند دراسة نتيجة الاهلية



سعدنا بتواصلك، — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 19, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

