الموعد والشروط.. جامعة الأميرة نورة تطرح وظائف أكاديمية للعام 1445هـ

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية حملة الدكتوراه للعمل بالجامعة على وظائف "أستاذ" و"أستاذ مساعد" للعام الجامعي 1445هـ على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة



الشروط العامة الواجب توفرها عند التقديم على وظيفة "أستاذ "



الشروط العامة الواجب توفرها عند التقديم على وظيفة "أستاذ مساعد":



الشروط الخاصة بكلية الطب البشري الواجب توفرها عند التقديم على وظيفة "أستاذ مساعد"



المستندات المطلوب إرفاقها



ملاحظات مهمة:



طريقة التقديم

