الموعد والشروط.. جامعة الأميرة نورة تطرح وظائف أكاديمية للعام 1445هـ

أ أ
أعلنت
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها
الأكاديمية حملة الدكتوراه للعمل بالجامعة على وظائف "أستاذ" و"أستاذ
مساعد" للعام الجامعي 1445هـ على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة-
الاعلام
- اقتصاد
- تمريض
- علوم طبية
- علم الأحياء
- طب بيطري
- علوم ثقافية
- اللغة الصينية
- رسوم متحركة
- الآثار والمتاحف
- الطب والجراحة
- التصوير الضوئي
- رياضيات اكتوارية
- الرعاية التنفسية
- الهندسة الكهربائية
- التصميم الجرافيكي
- علوم الرياضة البدنية
- الهندسة الطبية الحيوية
- الطباعة والنشر والتغليف
- الهندسة الصناعية والنظم
- طب وجراحة فم الأسنان.
الشروط العامة الواجب توفرها عند التقديم على
وظيفة "أستاذ "-
أن يكون المتقدمة سعودي الجنسية.
- استيفاء اشتراطات ومتطلبات الكلية المختصة.
- الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في التخصص المطلوب (المدرج في الإعلان).
- خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، لا تقل عن ثمان سنوات، منها أربع سنوات على الأقل "أستاذ مشارك".
- أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة "أستاذ" من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
- مطابقة شروط التعيين على درجة "أستاذ" وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
الشروط
العامة الواجب توفرها عند التقديم على وظيفة "أستاذ مساعد":-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص المطلوب المدرج في "الإعلان" من مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها من قبل وزارة التعليم.
- تحقيق شرط امتداد التخصص في المراحل الثلاث "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، وأن تكون الدراسة في المراحل دراسة انتظام أي لا يكون الحصول عليها بنظام الانتساب.
- تحقيق شروط وزارة التعليم فيما يتعلق بدراسة مواد بنظام التعليم عن بعد والتعليم المدمج والهجين.
- أن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن "جيد جدًا".
- إذا كان المتقدم حاصلاً على أحد المؤهلات من جامعة غير سعودية، يشترط أن تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التعليم، مع ضرورة إرفاق المعادلة.
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءةً، وكتابةً، وتحدثاً.
- اجتياز المقابلة الشخصية والمحاضرة التخصصية (بحسب ما تحدده الكلية).
- مطابقة شروط التعيين على درجة "أستاذ مساعد"، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
الشروط
الخاصة بكلية الطب البشري الواجب توفرها عند التقديم على وظيفة "أستاذ
مساعد"مع
الالتزام بالشروط العامة للتعيين على رتبة أستاذ مساعد"، تشترط كلية الطب
البشري الحصول على أي مما يأتي:
- الحصول على شهادة الدكتوراه من مؤسسة تعليم عالٍ (سعودية أو غير سعودية) معترف بها.
- الحصول على درجة البورد أو الزمالة أو شهادة الاختصاص السعودية أو زمالة خارجية معترف بها (لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات تدريب بعد سنة الامتياز)، مع تحقيق أحد المتطلبات التالية:
أ. الحصول على شهادة التدريب في التخصص الدقيق من جهة معترف بها لمدة لا تقل عن سنة واحدة بعد الحصول على البورد أو الزمالة في التخصص العام.
ب. الحصول على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في مجالات التعليم الطبي أو البحث العلمي وما يندرج تحتهما، بحيث لا تقل مدة برنامج الدبلوم العالي عن سنة.
ج. إنجاز وحدة بحثية منشورة أو مقبولة للنشر في المجلات العلمية المختصة المحكمة ينجزها المتقدم خلال دراسته أو بعد الحصول على الدرجة، على أن يكون من بينها بحث واحد على الأقل ،مصنف، وأن يشار فيها إلى انتماء المتقدم لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إذا كان من منسوبي الجامعة.
المستندات
المطلوب إرفاقها1 -
السيرة الذاتية.
2 - الخبرات السابقة "إن وجدت".
3 - إرفاق المؤهلات العلمية والوثائق المطلوبة في استمارة التقديم.
ملاحظات مهمة:-
التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني "رابط" التقديم المدرج في
الإعلان فقط.
- يمكن تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة
- للتقديم على أن يتحمل المتقدم مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.
- سيتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات التالية:
1 - عدم إرفاق أي من المستندات المطلوب إرفاقها.
2 - عدم استكمال البيانات المسجلة، أو عدم صحتها.
٣- عدم مطابقة الأنظمة واللوائح المعمول بها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.