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صحيفة تواصل الالكترونية

شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن استمرار التقديم على دورات تدريبية مجانية

هدف
صندوق هدف
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة "دروب الإلكترونية" في برامج "مايكروسوفت أوفيس" مع شهادة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

دورات تدريبية مجانية في برامج مايكروسوفت أوفيس


الدورات:
1 - برنامج Outlook.
2 - برامج جداول البيانات Excel.
3 - برنامج معالجة النصوص Word.
4 - برنامج العروض التقديمية PowerPoint.

الفئات المستهدفة لدورات هدف المجانية

- الموظفون.
- أصحاب العمل.
- الباحثون عن عمل.
- الخريجون والخريجات.

المميزات

- أهم الدورات المجانية لسوق العمل "عن بُعد".
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التقديم

التسجيل متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).


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