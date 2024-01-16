شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن استمرار التقديم على دورات تدريبية مجانية

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة "دروب الإلكترونية" في برامج "مايكروسوفت أوفيس" مع شهادة معتمدة على النحو التالي: اضافة اعلان





دورات تدريبية مجانية في برامج مايكروسوفت أوفيس



الفئات المستهدفة لدورات هدف المجانية



المميزات



طريقة التقديم

