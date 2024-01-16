شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن استمرار التقديم على دورات تدريبية مجانية

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أعلن
صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح دورات تدريبية مجانية عبر منصة "دروب
الإلكترونية" في برامج "مايكروسوفت أوفيس" مع شهادة معتمدة على
النحو التالي:
دورات
تدريبية مجانية في برامج مايكروسوفت أوفيس
الدورات:
1 - برنامج Outlook.
2 - برامج جداول البيانات Excel.
3 - برنامج معالجة النصوص Word.
4 - برنامج العروض التقديمية PowerPoint.
الفئات
المستهدفة لدورات هدف المجانية-
الموظفون.
- أصحاب العمل.
- الباحثون عن عمل.
- الخريجون والخريجات.
المميزات-
أهم الدورات المجانية لسوق العمل "عن بُعد".
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.