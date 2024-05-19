الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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عاجل.. نسبة اشتراك الموظف السعودي في التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نسبة اشتراك الموظف السعودي في نظام التأمينات.
وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "نسبة الاشتراك للمشترك السعودي إجمالًا هي 21.5% من الأجر المسجل، يتحمل المشترك 9.75% من الاشتراكات ويتحمل صاحب العمل 11.75%  من الاشتراكات".اضافة اعلان

نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات

وأرفقت نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات وعناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك على النحو التالي:

فرع المعاشات

يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة السعوديين، 
ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين عنه. وتبلغ نسبة الاشتراك فيه (18%).

فرع الأخطار المهنية

يطبق هذا الفرع من النظام على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، ويقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل. وتبلغ نسبة الاشتراك (2%).

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)

يكفل هذا النظام توفير الحماية التأمينية للمشتركين السعوديين عند التعطل عن العمل في حال توافر الشروط النظامية الواردة في أحكام النظام أو اللائحة، ويعتبر أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية. وتبلغ نسبة الاشتراك فيه (1.5%).


النسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك

* المعاشات 
صاحب العمل: 9%
المشترك: 9%
* الأخطار المهنية 
صاحب العمل: 2% 
المشترك: لا يتكلف شيئًا
* ساند: 
صاحب العمل: 0.75%
المشترك: 0.75%

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