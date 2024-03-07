للمعلمين والمعلمات .. 3 خطوات للاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي

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يمكن للمعلمين والمعلمات في مختلف مناطق المملكة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجية بكل سهولة من خلال حساب المعلمين في نظام نور.



خطوات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي:



إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي



مراعاة تكافؤ الفرص في حركة النقل



الاطلاع على نتيجة حركة النقل والاعتراض



للاستعلام عن نتيجة #حركة_النقل_الخارجي:

الدخول على #نظام_نور

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خدمات شؤون المعلمين.

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الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.https://t.co/CVYsRuMgy2 — نظام نور (@noornezamnoor) March 7, 2024