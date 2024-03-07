الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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للمعلمين والمعلمات .. 3 خطوات للاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي

وزارة التعليم ونظام نور
وزارة التعليم
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يمكن للمعلمين والمعلمات في مختلف مناطق المملكة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجية بكل سهولة من خلال حساب المعلمين في نظام نور.اضافة اعلان

خطوات الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي:

1- الدخول على  نظام نور "اضغط هنا".
2- الضغط على خدمات شؤون المعلمين.
3- الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت مساء اليوم الخميس، عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، حيث بلغ عدد المنقولين (19728) معلم ومعلمة، بنسبة بلغت 41.5%.
وكشفت الوزارة عن تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لما يزيد عن 76 % من المشمولين بالنقل، إضافة إلى تجاوز النسبة الإجمالية لمن تحقق لهم النقل من الرغبة الأولى حتى الخامسة 90%. 

مراعاة تكافؤ الفرص في حركة النقل

وأكدت وزارة التعليم على مراعاة تكافؤ الفرص في إجراءات النقل بإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات مع تمييز ذوي الأداء العالي منهم، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات. 
وتسعى وزارة التعليم من تنفيذ إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية إلى الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، إلى جانب سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات.

الاطلاع على نتيجة حركة النقل والاعتراض

ويمكن الإطلاع على نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام "نور" إلى جانب إمكانية الاعتراض على النتيجة إلكترونياً "فقط" من خلال النظام نفسه ويبدأ من تاريخ 1445/8/29هـ لمدة خمسة أيام، علماً أن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل تؤكد عدم إتاحة خيار العدول عن النقل بعد ظهور النتيجة.


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