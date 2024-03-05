الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل وبشرى سارة.. اليوم يبدأ التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية والأفضلية لهؤلاء

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أعلنت وزارة التعليم، عن فتح التقديم على (12.519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.

وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف  "جدارات"  jadarat.sa.اضافة اعلان

التعاقد على الوظائف التعليمية

 وأوضحت الوزارة أن التعاقد على الوظائف التعليمية سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة

 وتم تحديد مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة على فترتين:
تبدأ الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء 24 /08/ 1445هـ الموافق 05/ 03/ 2024م ، وتنتهي يوم الأحد 29/08/1445‪ هـ الموافق 10/03/ 2024م.
الفترة الثانية للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين 01/09/1445هـ الموافق 11/ 03/ 2024م وتنتهي يوم السبت 06/09/1445هـ الموافق 16/ 03/ 2024م، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.
 وسيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.

إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات

وستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.
كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

معايير المفاضلة النهائية بين المترشحين

 وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير:
المعدل التراكمي (20%)
أقدمية التخرّج (20%)
درجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)
درجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل، ومعرفة التخصصات المتاحة، عبر بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني: ( من هنا)


اقرأ أيضا

عاجل.. التقديم يبدأ بعد ساعات.. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة التعليم

عبر المسابقة الوظيفية.. الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. مشكلة تقنية في وصول.. هل يؤثر على استحقاق الدعم لمستفيدي الموارد البشرية؟

نرى بالعشرة والعشرين.. شاهد عيان يروي كيف أنقذ طفلا من كلاب مسعورة بتبوك؟

عاجل.. بعد صدور نتائجها في حساب المواطن.. ما هي شروط الأهلية؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم 8:06 م الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل.. التقديم يبدأ بعد ساعات.. كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة التعليم

وظائف - عاملين - موظفين 5:00 م السبت، 02 مارس 2024

عاجل.. مئات الوظائف في 6 جهات بينها التعليم والسوق المالية.. التقديم يبدأ غدًا برواتب تصل 14 ألف ريال

وزارة التعليم السعودية 4:22 م السبت، 02 مارس 2024

تفاصيل جديدة عن وظائف التعليم.. مدة العقود واختبار الكفايات وسنة التخرج

الامن السيبراني - الابتعاث الخارجي - صورة من موقع الامن السيبراني 11:12 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي للدراسات العليا