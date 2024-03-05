عاجل وبشرى سارة.. اليوم يبدأ التقديم على 12.519 وظيفة تعليمية والأفضلية لهؤلاء

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أعلنت وزارة التعليم، عن فتح التقديم على (12.519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.

وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.





التعاقد على الوظائف التعليمية



مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة



إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات



معايير المفاضلة النهائية بين المترشحين

