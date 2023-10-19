شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:



مساعد أول - المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ملحوظة.

مساعد أول - خدمات مندوبي المستشفى (خط الأنابيب).

ممرضة (خط أنابيب).

ممارس عام (خط الأنابيب).

تمهير - خدمات مندوبي المستشفيات.

تمهير - خدمات مندوبي المستشفيات.

تمهير - خدمات مندوبي المستشفيات.

تمهير - اكتساب المواهب.

أخصائي التغذية السريرية (خط الأنابيب).

مدير تنفيذي أول - الأعمال الجديدة للشركات.

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عن الشركة:



بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال سعودي، يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.



طريقة التقديم:

أوضحت بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:



رابط التقديم - (اضغط هنا).