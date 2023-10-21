السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

برواتب تصل لـ(8,000)ريال.. وظائف شاغرة في قطاع الغاز

اسطوانات الغاز
ارشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


سائق ناقلة.
رجل أمن.

أماكن العمل:



(الرياض، أبها، المدينة المنورة، القصيم، جدة).

عن الشركة:


 تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963م (1383هـ)، وجاء ذلك بعد اندماج شركة (الغاز الأهلية في الدمام)، وشركة ("الغاز والتصنيع السعودية) عام 1975م (1395هـ). وتُعتبر الشركة رائدة في مجال غاز البترول المُسال (LPG) في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:


أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
1:24 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

الجوازات
1:19 م السبت، 21 أكتوبر 2023

طريقة تغيير الصورة الشخصية في جواز السفر الساري

وزارة الدفاع
12:40 م السبت، 21 أكتوبر 2023

من جندي لـ رقيب.. رابط وموعد فتح باب التجنيد الموحد

ارامكو السعودية
12:03 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

الموعد والشروط.. تعرف على تفاصيل برامج أرامكو المنتهية بالتوظيف

اقرأ أيضا

طريقة التقدم بطلب لتقسيط فاتورة الكهرباء

رواتب تنافسية.. "سمة" تُعلن عن برنامج "جدير" المنتهي بالتوظيف

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الأهلية

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية لهؤلاء الخريجين

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم 7:21 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

براتب 7000 ريال لخريجي الثانوية.. فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية

شركة الملاحة الجوية 9:46 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

وظائف في جهة حكومية بعدة مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

هيئة كفاءة الإنفاق 1:29 م السبت، 30 سبتمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المياه الوطنية 12:45 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن فتح باب التقديم على عشرات الوظائف

اقرأ أيضا

مداد - راتب - الاجور - ريال
4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

الضمان الاجتماعي المطور
2:17 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي وموعد صرفها بعد الزيادة

الدكتور عبد الرحمن السديس
2:03 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: الله يبتلي المؤمنين اختبارًا وتمحيصًا

حساب المواطن
1:53 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

هل التواجد خارج المملكة يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اللقاء
3:28 م السبت، 21 أكتوبر 2023

البيان المشترك في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة للمملكة

عبد-العزيز-الحصيني
3:20 م السبت، 21 أكتوبر 2023

"الحصيني" : ظهور عاصفة قد تتحوّل لإعصار في بحر العرب

الشركاء
2:52 م السبت، 21 أكتوبر 2023

تفاصيل منح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف موفنتيس و القائد السعودية للنقل

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:59 م السبت، 21 أكتوبر 2023

الرخصة المهنية للتخصصات.. كل ما تريد معرفته عن الموعد وطريقة التسجيل وتعديل المؤهل

علم المملكة
1:40 م السبت، 21 أكتوبر 2023

المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

الدفاع المدني إخماد حريق بسيارة
1:39 م السبت، 21 أكتوبر 2023

احتراق مركبتين إثر حادث مروع بجدة والدفاع المدني يتدخل (صور)