برواتب تصل لـ(8,000)ريال.. وظائف شاغرة في قطاع الغاز

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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