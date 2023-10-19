الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن فرص عمل

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أعلنت (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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