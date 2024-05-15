عاجل وبشكل فوري.. في هذه الحالة يجب رفع بلاغ لمنصة "كلنا أمن"

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الداخلية، مع تساؤل من قبل شخص يسأل عن كيفية التعامل مع "رقم جوال" مجهول قام بالتواصل معه.



بلاغ عبر منصة كلنا أمن:



الاحتيال عبر الواتساب:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للحساب عبر منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم دق علي رقم غريب يقول إنه من بنك الراجحي طلب رقم الهوية وتاريخ انتهاء بطاقة الصراف وعطيته بدون ما أعطيه رقم الأمان CVV وقفت بطاقة الصراف بس هل فيه مشكلة إن رقم هويتي عنده؟".وجاء الرد على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. يرجى رفع بلاغ من خلال منصة كلنا أمن.. نسعد بخدمتك" .ويحذر خبراء من عملية احتيال عبر المكالمات الصوتية في تطبيق التراسل الفوري واتساب، قد تكلف الأصدقاء والعائلة مدخراتهم وبياناتهم الشخصية.ويوضح Action Fraud، وهو مركز للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، إنه تلقى مئات الشكاوى من الضحايا.ويكتسب المحتال ثقة الفرد من خلال الاتصال والتظاهر بأنه عضو في دردشة جماعية، وغالبًا ما يستخدم صورة ملف شخصي واسم عرض مزيفين، وأثناء المكالمة، سيخبر المحتال الضحية أنه يرسل لهم رمز مرور لمرة واحدة (OTP) للانضمام إلى المكالمة القادمة لأعضاء المجموعة ويطلب من الضحية مشاركة رمز المرور معهم ليتم "تسجيلهم" في المكالمة.وتابع : وهو رمز الوصول الذي سيسمح للمحتال بتسجيل حساب واتساب الخاص بالضحية على جهاز جديد حتى يتمكن من السيطرة على حسابه.بعد ذلك، سيقوم المحتال بتمكين التحقق بخطوتين، مما يجعل من المستحيل على الضحية العودة إلى حسابه.ويسمح هذا بعد ذلك للمحتال بإرسال رسائل إلى أشخاص آخرين في جهات اتصال الضحية، وغالبًا ما يطلب المال كما لو كانوا في حاجة ماسة إلى المساعدة.وقال الخبير جاري مايلز، وهو رئيس مكتب استخبارات الاحتيال الوطني في شرطة مدينة لندن: "يظل واتساب وسيلة اتصال متكاملة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومع ذلك، لا يزال المحتالون يجدون طرقًا لاختراق هذه المنصات، ومن المؤسف أن أي شخص يمكن أن يصبح هدفا للاحتيال."