الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وتأمينات.. "STC" توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في الرياض

STC
شركة الاتصالات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة الاتصالات "STC" عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة "الثانوية العامة, الدبلوم, البكالوريوس"، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

اضافة اعلان

"STC" توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في الرياض
المسميات الوظيفية


1 - مدير مساعد تسليم.
2 - مساعد مدير التدقيق بوحدة الاستراتيجية المؤسسية.

التخصصات المطلوبة

- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- تقنية الأعمال
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.

الشروط العامة

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
4 - توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

المزايا

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- رواتب تنافسية.
- التطوير الوظيفي.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

اقرأ أيضا

ما شروط منحة الزواج؟ وهل هي مقتصرة على النساء فقط؟

عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص العمالة المنزلية.. التفاصيل

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

فرصة للخريجين.. طريقة ورابط التقديم على وظائف حرس الحدود

آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرات العامة... "تقويم التعليم" ترد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة الخدمات الأرضية 1:29 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

للثانوية فأعلى.. الخدمات الأرضية تطرح وظائف موسمية في هذه المناطق

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 11:55 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

راتب وبدل سكن وتأمين.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف في مختلف التخصصات

images (1) 10:02 م الجمعة، 05 أبريل 2024

عاجل.. رواتب وسكن وتأمين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف نيوم للثانوية فأعلى

مستشفى-فيصل-التخصصي8 12:57 م الأحد، 31 مارس 2024

رواتب وبدل سكن.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي لكافة المؤهلات