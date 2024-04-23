رواتب وتأمينات.. "STC" توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في الرياض

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أعلنت شركة الاتصالات "STC" عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة "الثانوية العامة, الدبلوم, البكالوريوس"، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
"STC" توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في الرياض
المسميات
الوظيفية
2 - مساعد مدير التدقيق بوحدة الاستراتيجية المؤسسية.
التخصصات
المطلوبة-
المحاسبة
- إدارة الأعمال
- تقنية الأعمال
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلهم.
الشروط
العامة1 -
إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
3 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
4 - توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
المزايا-
بدل نقل.
- بدل سكن.
- رواتب تنافسية.
- التطوير الوظيفي.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.