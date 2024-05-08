للثانوية بأعلى.. رابط التقديم في برنامج المعهد الوطني للتدريب والتوظيف

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أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، في الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات خلال العام 2024م لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:





الشروط المطلوبة



مزايا البرنامج



تفاصيل عن البرنامج



طريقة التقديم



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