الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (شركة حكومية تابعة لوزارة الإسكان) عن توفر وظيفة إدارية في مدينة الرياض للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
- أخصائي الرواتب (Payroll Specialist)
المهام الوظيفية:
- حساب ومعالجة رواتب الموظفين على أساس شهري بعد التجميع ودمج مدخلات كشوف المرتبات مثل البدلات والخصومات والمكافآت والتأمين؛ وحساب الضرائب المطبقة.
- تسجيل والحفاظ على سجلات الموظفين ومعاملات الرواتب.
- إعداد وتنفيذ أوامر الدفع من خلال نظام إلكتروني وتأمين موافقة الإدارة للحالات الاستثنائية.
-إيصال المعلومات التي تؤثر على الرواتب إلى أصحاب المصلحة المطلوبين.
-تحليل التناقضات في كشوف المرتبات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والرد على استفسارات كشوف المرتبات للموظفين على الفور.
- تحديث بيانات الرواتب لتعكس تفاصيل الترقيات والتحويلات وإنهاء الخدمة والتعيينات الجديدة.
- إعداد تقارير الرواتب لأغراض الإدارة والمراجعة.
- ضمان تجديد كافة وثائق التأمين للموظفين في الوقت المناسب.
- تقديم الدعم في إدارة فوائد الموظفين والاتصالات.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- توفر المهارات المحددة في الوصف الوظيفي.
نبذة عن الشركة:
الشركة الوطنية للإسكان (الذراع إستثماري لوزارة الإسكان) تأسست عام 2016 م وذلك بالأمر الملكي رقم 7262، بعد إتساع أعمال الشركة في عام 2018 و 2019 تم نقل مليكة الشركة للدولة في مطلع العام 2020 م كجزء من أعمال تطوير الإستثمارات المحلية والإقليمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا