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صحيفة تواصل الالكترونية

الشركة التعاونية للتأمين تعلن عن طرح وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض

الشركة التعاونية للتأمين
التعاونية
أ أ
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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن طرح عدد من الوظائف الإدارية في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان
 
- مدير أداء الشركات (Manager - Corporate Performance)
- مدير إدارة المنتجات (Manager Product Management)
- أخصائي العمليات التجارية (Business Process Specialist)
- مدير تسويات دفتر الأستاذ الفرعي (Manager – Sub Ledger Reconciliations)
 

التخصصات المطلوبة:

 
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- المالية
- المحاسبة
- أو مايعادلهم
 

الشروط:


 
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- مؤهل علمي بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
- خبرة سابقة في نفس مجال العمل.
 

مزايا العمل في الشركة:

 
- رواتب ومزايا تنافسية.
- تأمين صحي.
- ساعات عمل مرنة.
 

طريقة التقديم:

 
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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