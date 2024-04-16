الشركة التعاونية للتأمين تعلن عن طرح وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن طرح عدد من الوظائف الإدارية في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
- مدير أداء الشركات (Manager - Corporate Performance)
- مدير إدارة المنتجات (Manager Product Management)
- أخصائي العمليات التجارية (Business Process Specialist)
- مدير تسويات دفتر الأستاذ الفرعي (Manager – Sub Ledger Reconciliations)
التخصصات المطلوبة:
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- المالية
- المحاسبة
- أو مايعادلهم
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- مؤهل علمي بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
- خبرة سابقة في نفس مجال العمل.
مزايا العمل في الشركة:
- رواتب ومزايا تنافسية.
- تأمين صحي.
- ساعات عمل مرنة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا