الشركة التعاونية للتأمين تعلن عن طرح وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض

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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن طرح عدد من الوظائف الإدارية في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:



- مدير أداء الشركات (Manager - Corporate Performance)

- مدير إدارة المنتجات (Manager Product Management)

- أخصائي العمليات التجارية (Business Process Specialist)

- مدير تسويات دفتر الأستاذ الفرعي (Manager – Sub Ledger Reconciliations)





التخصصات المطلوبة:



الشروط:

مزايا العمل في الشركة:



طريقة التقديم:

