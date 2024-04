"تداول" تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

أ أ

- مستشار قانوني مشارك (Legal Associate Advisor)- رئيس قسم الرقابة المالية وإعداد التقارير (Head of Financial Control & Reporting)- مدير الحوكمة (Governance Manager)- أخصائي رئيسي في البنية التحتية (Infrastructure Lead Specialist - Network)- المكافآت وقائد فريق الأداء (Rewards and Performance Team Leader)- كبير أخصائي عمليات الأمن السيبراني (Cybersecurity Operations Senior Lead Specialist)- قائد فريق التعلم والتطوير (Learning & Development Team Leader)- رئيس الاستثمار والخزينة (Facility Management Team Leader)- إدارة الأعمال- الموارد البشرية- القانون- الاقتصاد- المالية- المحاسبة- الإلكترونيات- تقنية المعلومات- علوم الحاسب- الهندسة- أو ما يعادلهاالتقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".