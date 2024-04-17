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"تداول" تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

تداول السعودية
تداول
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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض على النحو التالي:

 المسميات الوظيفة:اضافة اعلان

 - مستشار قانوني مشارك (Legal Associate Advisor)
- رئيس قسم الرقابة المالية وإعداد التقارير (Head of Financial Control & Reporting)
- مدير الحوكمة (Governance Manager)
- أخصائي رئيسي في البنية التحتية (Infrastructure Lead Specialist - Network)
- المكافآت وقائد فريق الأداء (Rewards and Performance Team Leader)
- كبير أخصائي عمليات الأمن السيبراني (Cybersecurity Operations Senior Lead Specialist)
- قائد فريق التعلم والتطوير (Learning & Development Team Leader)
- رئيس الاستثمار والخزينة (Facility Management Team Leader)

التخصصات المطلوبة:

 - إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- القانون
- الاقتصاد
- المالية
- المحاسبة
- الإلكترونيات
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- الهندسة
- أو ما يعادلها 

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

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