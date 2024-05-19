تنبيه مهم من تقويم التعليم بخصوص اختبارات التحصيل الدراسي "الورقي"

دعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المسجلين في اختبار التحصيل الدراسي ممن لم يؤكدوا المشاركة إلى الذهاب مبكرًا إلى مقر الاختبار.
وقالت ردًا على استفسار لإحدى المسجلين عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة، وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة وإذا لم يتسنَّ لك دخول الاختبار، ومازالت حالتك على قائمة الانتظار؛ فسيعاد المقابل المالي إلى ملفك بعد ظهور حالة الحضور، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة".
مرحباً لمى:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 19, 2024
في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة،وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة وإذا لم يتسنَّ لك دخول الاختبار،ومازالت حالتك على قائمة الانتظار؛ فسيعاد المقابل المالي إلى ملفك بعد ظهور حالة الحضور، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة.
الطلبة المستهدفون يستهدف الاختبار، طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في جميع المسارات، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
ما اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"؟يعد الاختبار مقياسًا موحدًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على دقة الاختيار للطلاب، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها.
مقرات الاختبار95 مقرًا للطلاب.
108 مقرات للطلاب.
أنواع الاختبارالاختبار "العلمي" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد العلمية.
الاختبار "النظري" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد النظرية.
أسئلة الاختبار تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة:
الأول الثانوي - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي.
فترات الاختبارالفترة الأولى من 12 إلى 15 مايو 2024.
الفترة الثانية من 23 إلى 27 مايو 2024.