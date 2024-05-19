تنبيه مهم من تقويم التعليم بخصوص اختبارات التحصيل الدراسي "الورقي"

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دعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، المسجلين في اختبار التحصيل الدراسي ممن لم يؤكدوا المشاركة إلى الذهاب مبكرًا إلى مقر الاختبار.

وقالت ردًا على استفسار لإحدى المسجلين عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة، وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة وإذا لم يتسنَّ لك دخول الاختبار، ومازالت حالتك على قائمة الانتظار؛ فسيعاد المقابل المالي إلى ملفك بعد ظهور حالة الحضور، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة".



مرحباً لمى:

في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة،وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة وإذا لم يتسنَّ لك دخول الاختبار،ومازالت حالتك على قائمة الانتظار؛ فسيعاد المقابل المالي إلى ملفك بعد ظهور حالة الحضور، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 19, 2024

الطلبة المستهدفون



ما اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"؟



مقرات الاختبار



أنواع الاختبار



أسئلة الاختبار



فترات الاختبار



يستهدف الاختبار، طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في جميع المسارات، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يعد الاختبار مقياسًا موحدًا لجميع خريجي المرحلة الثانوية، ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية في ما بعد الثانوية العامة على دقة الاختيار للطلاب، حيث تشترط بعض الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها.95 مقرًا للطلاب.108 مقرات للطلاب.الاختبار "العلمي" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد العلمية.الاختبار "النظري" يؤثر على المفاهيم العامة في عدد من المواد النظرية.تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة:الأول الثانوي - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي.الفترة الأولى من 12 إلى 15 مايو 2024.الفترة الثانية من 23 إلى 27 مايو 2024.