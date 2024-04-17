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رابط وطريقة التقديم.. كيف تقتنص وظيفة بالمركز الوطني للأرصاد؟

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المركز الوطني للأرصاد
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توفر وظائف متنوعة للعمل في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

كيف تقتنص وظيفة بالمركز الوطني للأرصاد؟اضافة اعلان

ودعا المواطنين من حملة "البكالوريوس أو الماجستير"، ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:

مركز الأرصاد يُعلن وظائف في مختلف التخصصات

1 - موظف مالي مساعد.
2 - مهندس اختبار بايثون "عن بعد".
3 - استشاري دعم الأرصاد الجوية الزراعية.
4 - استشاري تطوير مقترحات لصندوق المناخ الأخضر.
5 - مساعد مدير مكتب المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
6 - استشاري تنفيذ المشروع التجريبي لخدمات التنبؤ والإنذار "عن بعد".
7 - عضو في لجنة التدقيق والرقابة التابعة للمنظمة (WMO).

 التخصصات المطلوبة

- المالية
- المحاسبة
- علم المناخ
- علم والأرض
- الهيدرولوجيا
- إدارة الكوارث
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- العلوم البيئية
- علم المحيطات
- تطوير البرمجيات
- علوم الكمبيوتر
- العلوم الفيزيائية
- العلوم الطبيعية
- هندسة الكمبيوتر
- الأرصاد الجوية الزراعية
- الأرصاد الجوية الاستوائية
- أي تخصصات ذات صلة.

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
2 - ضرورة إرفاق السيرة الذاتية إلكترونيًا.
3 - أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل بدوام كامل.
4 - اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
5 - حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
6 - يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).


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