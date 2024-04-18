الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لدي رخصة محل تجاري لكن قمت بإغلاقه ماذا أفعل حتى يعود دعم حساب المواطن مرة أخرى؟

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه في حال صدور النتيجة بعدم الأهلية.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين، يقول: "لدي رخصة محل وفشل وأغلقته، لكن ظهرت النتيجة غير مؤهل في حساب المواطن، ماذا أفعل الآن؟".اضافة اعلان
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".


كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. هل تسلُّم مبلغ من أحد أصدقائي على حسابي البنكي يؤثر في دعم حساب المواطن؟

عاجل.. مكافأة 12 ألف ريال.. الإعلان عن برنامج تطوير الخريجين بتأمين طبي

بالتفاصيل.. كل ما تريد معرفته حول برنامج نيوم المجاني للباحثين عن عمل

عاجل.. هل تداول الأسهم يؤثر على حساب المواطن؟

في حال انتهاء مهلة ٦ أشهر وانقضاء فترة التخفيض على مخالفات المرور.. ماذا يحدث؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - ريال 4:41 ص الجمعة، 22 مارس 2024

لماذا لا يُصرف حساب المواطن للأب المتقاعد وينزل فقط للزوجة والأبناء؟

حساب المواطن - ريال 5:50 م الخميس، 21 مارس 2024

بشرى من حساب المواطن بخصوص فتح حساب اشتراك اختياري بالتأمينات الاجتماعية

رواتب المواطنين 11:02 ص الخميس، 21 مارس 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تقديم صرف دفعة إبريل بسبب عيد الفطر

وثيقة العمل الحر - حساب المواطن 5:53 م الأربعاء، 20 مارس 2024

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن؟