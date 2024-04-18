لدي رخصة محل تجاري لكن قمت بإغلاقه ماذا أفعل حتى يعود دعم حساب المواطن مرة أخرى؟

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كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه في حال صدور النتيجة بعدم الأهلية.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين، يقول: "لدي رخصة محل وفشل وأغلقته، لكن ظهرت النتيجة غير مؤهل في حساب المواطن، ماذا أفعل الآن؟".

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".



وعليكم السلام، ⁩ في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 17, 2024

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

