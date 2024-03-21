تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تقديم صرف دفعة إبريل بسبب عيد الفطر

يترقب مستفيدو حساب المواطن، تحديد موعد صرف الدفعة 77 - لشهر إبريل، والتي تتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.





يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، نسعد بخدمتك