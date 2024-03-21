تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تقديم صرف دفعة إبريل بسبب عيد الفطر

أ أ
يترقب مستفيدو حساب المواطن، تحديد موعد صرف الدفعة 77 - لشهر إبريل، والتي تتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.
إجازة عيد الفطر المبارك للبنوكوتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك من نهاية عمل يوم الخميس 25 من رمضان الموافق 04 من إبريل 2024م، وتستأنف المؤسسات المالية عملها يوم الأحد 05 من شوال الموافق 14 من إبريل 2024 (حسب تقويم أم القرى).
موعد صرف الدفعة 77 من حساب المواطنوردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كانت دفعة إبريل ستتأثر بإجازة العيد للبنوك أم لا؟، وهل يمكن تبكير موعد الإيداع؟، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 21, 2024
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.