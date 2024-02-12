لا تفوت الفرصة.. "الزكاة والضريبة" توفر وظائف للبكالوريوس فأعلى

أ أ
أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر 8 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة
الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف شاغرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك1-
أخصائي أول خدمات الموظفين
الوظائف
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الدراسات القانونية أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
2- مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تقنية المعلومات
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ويفضّل سنتين من الخبرة في المستوى الإداري.
3- خبير ذكاء الأعمال
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، علوم البيانات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مدير قسم المطار - الدعم الميداني
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ويفضّل سنتين من الخبرة في المستوى الإداري.
5- مدير الخدمات العامة
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
6- مدير دعم الأعمال
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
7- خبير تطبيقات تقنية المعلومات
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
8- أخصائي رئيس لإدارة الموارد البشرية
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة
التقديم1-
أخصائي أول خدمات الموظفين
اضغط هنا
2- مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تقنية المعلومات
اضغط هنا
3- خبير ذكاء الأعمال
اضغط هنا
4- مدير قسم المطار - الدعم الميداني
اضغط هنا
5- مدير الخدمات العامة
اضغط هنا
6- مدير دعم الأعمال
اضغط هنا
7- خبير تطبيقات تقنية المعلومات
اضغط هنا
8- أخصائي رئيس لإدارة الموارد البشرية
اضغط هنا