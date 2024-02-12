الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لا تفوت الفرصة.. "الزكاة والضريبة" توفر وظائف للبكالوريوس فأعلى

images
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر 8 وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

 وظائف شاغرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الوظائف

1- أخصائي أول خدمات الموظفين
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الدراسات القانونية أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
2- مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تقنية المعلومات
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ويفضّل سنتين من الخبرة في المستوى الإداري.
3- خبير ذكاء الأعمال
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، علوم البيانات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مدير قسم المطار - الدعم الميداني
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ويفضّل سنتين من الخبرة في المستوى الإداري.
5- مدير الخدمات العامة
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
6- مدير دعم الأعمال
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
7- خبير تطبيقات تقنية المعلومات
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
8- أخصائي رئيس لإدارة الموارد البشرية
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم

1- أخصائي أول خدمات الموظفين
اضغط هنا
2- مدير قسم الأداء وإعداد التقارير لعمليات تقنية المعلومات
اضغط هنا
3- خبير ذكاء الأعمال
اضغط هنا
4- مدير قسم المطار - الدعم الميداني
اضغط هنا
5- مدير الخدمات العامة
اضغط هنا
6- مدير دعم الأعمال
اضغط هنا
7- خبير تطبيقات تقنية المعلومات
اضغط هنا
8- أخصائي رئيس لإدارة الموارد البشرية
اضغط هنا

اقرأ أيضا

بشرى للخريجين.. جامعة الملك سعود تطرح وظائف في الرياض وجدة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 12 فبراير.. عيار 24 يسجل 244 ريالًا

عاجل.. منصة مدرستي.. رابط وخطوات إضافة أكثر من حساب مع تعليق الدراسة

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الدفاع للدبلوم قأعلى لا تشترط الخبرة

بدون خبرة.. هيئة المحتوى المحلي تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التدريب التقني 11:00 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. التدريب التقني يعلن عن 7000 وظيفة.. تفاصيل

العودة للمدارس 7 10:20 م الأحد، 21 يناير 2024

مدارس التربية الإسلامية تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 6:40 م السبت، 20 يناير 2024

بدء القبول لبرامج الدبلوم في التدريب التقني والمهني بالقصيم غداً

وزارة الدفاع 5:30 م السبت، 20 يناير 2024

معهد سلاح الصيانة بالطائف يعلن عن وظائف تعليمية وترجمة لحملة البكالوريوس