عاجل.. التدريب التقني يعلن عن 7000 وظيفة.. تفاصيل

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن إتاحة التسجيل في معرض التوظيف التقني الافتراضي (كفاءة تقنية 2024) عن بُعد.

ويستهدف المعرض خريجي وخريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يوفر ما يقارب 7000 فرصة وظيفية بمشاركة 125 شركة، يصاحب المعرض ٦ورش عمل تطويرية بشهادات حضور تقدم للمسجلين من باحثين العمل. اضافة اعلان





تفاصيل معرض التوظيف التقني الافتراضي:



موعد المعرض:



اسم الملتقى (المكان):



ملاحظة:

