عاجل.. التدريب التقني يعلن عن 7000 وظيفة.. تفاصيل

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أعلنت الإدارة
العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن إتاحة التسجيل في معرض
التوظيف التقني الافتراضي (كفاءة تقنية 2024) عن بُعد.
ويستهدف المعرض خريجي وخريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يوفر ما يقارب 7000 فرصة وظيفية بمشاركة 125 شركة، يصاحب المعرض ٦ورش عمل تطويرية بشهادات حضور تقدم للمسجلين من باحثين العمل.
تفاصيل معرض
التوظيف التقني الافتراضي:
يُمكن للباحث عن العمل من الاطلاع على الشركات المشاركة في الملتقى والتقديم عليها الكترونيًا.
يُوفر ما يزيد عن 7000 فرصة وظيفية وسيكون التقديم على الفرص الكترونيًا.
تشارك ما يزيد عن 125 شركة من القطاع الخاص في المعرض.
يُوفر عدد 6 ورش عمل مجانية وحضورها يخول المستفيد من الحصول على شهادة حضور برنامج تدريبي.
ممثلي الشركات متواجدين (عن بُعد) بشكل مباشر لاستقبال طلبات المتقدمين وعمل مقابلات وظيفية عند الحاجة.
يُوفر غرف للدردشة مع ممثلي الشركات.
موعد المعرض:
من يوم الثلاثاء 2024/01/23م إلى الخميس 2024/01/25م.
اسم الملتقى
(المكان):
معرض التوظيف التقني الافتراضي (كفاءة تقنية 2024) يُقام عن بُعد.
ملاحظة:
لا يوجد حضور أثناء المعرض وجميع الخدمات (التسجيل التقديم على الفرص الوظيفية، حضور ورش العمل، المقابلات الشخصية، طلبات الدعم الفني).
طريقة التقديم:
التقديم يتم من خلال الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).