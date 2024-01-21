الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدارس التربية الإسلامية تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية

العودة للمدارس 7
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت مدارس التربية الإسلامية بالرياض في حي الرحمانية عن توفر وظائف تعليمية وإدارية للعام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة في مدارس التربية الإسلامية

:
1- رئيس فريق لقسم اللغة الإنجليزية (ذكر – أنثى).
2- معلمين ومعلمات جميع التخصصات.
3- معلمين ومعلمات اللغة الإنجليزية.
4- أخصائي مناهج واختبارات (ذكر – أنثى).
5- أمين مصادر تعلم (ذكر).

شروط الوظائف:

1- خبرة لا تقل عن سنة في نفس التخصص
2- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- يشترط للوظائف الإدارية اجادة اللغة الإنجليزية

موعد التقديم على الوظائف:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/07/09هـ الموافق 2024/01/21م.

طريقة التقديم على الوظائف:

– للتقديم يُرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]


اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن يوضح أحقية الأم الأجنبية مع ابنتها "مواطنة أرملة" للدعم الشهري

الرابط والشروط.. "هيئة التخصصات" تُعلن بدء التقديم على برنامج فني نظارات

عاجل.. بشرى سارة.. 5872 وظيفة و244 دورة عن بعد في "التدريب التقني" بهذا الموعد

عاجل.. بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات

طريقة وخطوات التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة روشن 12:51 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

تدريب وتوظيف.. شروط القبول في مبادرة روشن للتدريب المهني

إحكام - هيئة عقارات الدولة 5:56 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

"عقارات الدولة" تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. رابط التقديم

المجلس الصحي السعودي 7:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

المجلس الصحي يعلن عن توفر وظائف شاغرة بالرياض

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية 9:34 م السبت، 30 ديسمبر 2023

مكافأة 6 آلاف ريال.. الخطوط السعودية تعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للموانئ
12:32 م الأحد، 21 يناير 2024

علاوة وبدل وتأمين.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ للبكالوريوس فأعلى

حساب المواطن - ريال
12:28 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب التقني
11:36 ص الأحد، 21 يناير 2024

التدريب المهني يُعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثالث

طيران ناس
11:05 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف في طيران ناس لحملة الثانوية والدبلوم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:01 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه الداخلية وتحذير التعليم وحادث المخواة المروع

هيئة تقويم التعليم
9:13 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من تقويم التعليم بشأن دخول اختبار الرخصة المهنية

التأمينات الاجتماعية1
8:00 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل..متى يُفعّل الأمر السامي بتحويل التقاعد إلى التاريخ الميلادي؟.. التأمينات تُجيب

الموارد البشرية
7:00 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. بعد توطين المهن الهندسية.. الموارد البشرية توضح أهداف برامج دعم المنشآت

الفوازان
6:40 م الأحد، 21 يناير 2024

هل يصلي المسافر الرواتب في الحرم اغتناما للأجر .. وماذا عن "راتبة الفجر"؟

الاحوال المدنية
6:28 م الأحد، 21 يناير 2024

طلبت هوية بدل فاقد والنظام يرفض لوجود غرامة مالية.. توضيح مهم من "الأحوال المدنية"