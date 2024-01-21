مدارس التربية الإسلامية تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية

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أعلنت مدارس
التربية الإسلامية بالرياض في حي الرحمانية عن توفر وظائف تعليمية وإدارية للعام
1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التخصصات
المطلوبة في مدارس التربية الإسلامية:
1- رئيس فريق لقسم اللغة الإنجليزية (ذكر – أنثى).
2- معلمين ومعلمات جميع التخصصات.
3- معلمين ومعلمات اللغة الإنجليزية.
4- أخصائي مناهج واختبارات (ذكر – أنثى).
5- أمين مصادر تعلم (ذكر).
شروط الوظائف:1- خبرة لا تقل عن سنة في نفس التخصص
2- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- يشترط للوظائف الإدارية اجادة اللغة الإنجليزية