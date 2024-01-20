بدء القبول لبرامج الدبلوم في التدريب التقني والمهني بالقصيم غداً

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تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم غداً ، القبول الإلكتروني للراغبين والراغبات في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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بالإضافة إلى الحاصلين على دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد بالمنطقة عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.





مدير عام التدريب التقني والمهني

