لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف القوات البرية بإدارات المدن العسكرية

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أكدت
وزارة الدفاع، والممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، استمرار
التقديم على 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات.
استمرار
التقديم على وظائف القوات البرية وأوضحت
أن ذلك في إدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من "الدمام،
جدة، المدينة المنورة، القصيم، حفر الباطن، شرورة" على النحو التالي:
التخصصات
المطلوبة وظائف القوات البرية 1 -
التخصصات الفنية.
2 - التخصصات العمالية.
3 - التخصصات الحرفية.
4 - التخصصات الهندسية.
الفئة
المستهدفة-
حاملو المؤهلات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية
المناطق
المستهدفة- جدة
- شرورة
- الدمام
- القصيم
- حفر الباطن
- المدينة المنورة