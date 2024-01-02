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لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف القوات البرية بإدارات المدن العسكرية

القوات البرية
القوات البرية
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أكدت وزارة الدفاع، والممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، استمرار التقديم على 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات.اضافة اعلان

استمرار التقديم على وظائف القوات البرية

وأوضحت أن ذلك في إدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من "الدمام، جدة، المدينة المنورة، القصيم، حفر الباطن، شرورة" على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة وظائف القوات البرية

1 - التخصصات الفنية.
2 - التخصصات العمالية.
3 - التخصصات الحرفية.
4 - التخصصات الهندسية.

الفئة المستهدفة

- حاملو المؤهلات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية

المناطق المستهدفة

- جدة
- شرورة
- الدمام
- القصيم
- حفر الباطن
- المدينة المنورة

طريقة التقديم

بدأ التقديم الأحد 1445/6/18هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/6/22هـ.

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