لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف القوات البرية بإدارات المدن العسكرية

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أكدت وزارة الدفاع، والممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية، استمرار التقديم على 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات. اضافة اعلان





استمرار التقديم على وظائف القوات البرية



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