عاجل.. وزارة الدفاع تطرح عشرات الوظائف الشاغرة في عدد من المدن

أعلنت
وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة
شاغرة في عدة مدن.
وزارة
الدفاع تطرح 126 وظيفة شاغرةاضافة اعلان
وأوضحت
أن الوظائف متاحة في عدد من التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية،
وذلك بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة.
سارع
بالتقديم على وظائف وزارة الدفاع
وأكدت
أن الوظائف المعلن عنها في كل من "حفر الباطن، والدمام، وجدة، والمدينة
المنورة، والقصيم، وشرورة".
موعد وطريقة
التقديم على وظائف وزارة الدفاع
ودعت الوزارة، الراغبين في التقديم على هذه
الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع (اضغط هنا
) بدءًا من تاريخ 18 جمادى
الآخرة 1445هـ ولمدة خمسة أيام.