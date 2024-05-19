الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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عاجل.. راتب 9000 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف في أرامكو مع مزايا تنافسية

أرامكو
شركة أرامكو
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كشف المعهد الوطني للتدريب الصناعي، استمرار التقديم في برنامج "تدريب مبتدئ بالتوظيف" لحملة الثانوية العامة فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

تدريب منتهي بالتوظيف في أرامكو مع مزايا تنافسية
المزايا:

1 - تأمين طبي.
2 - مكافأة شهرية.
3 - شهادة مُعتمدة في نهاية البرنامج.
4 - التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5 - الحصول على وظيفة بعد اجتياز البرنامج.

الشروط

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن يكون عمر المتقدم ما بين 18-24.
3- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة 65 فأعلى في القدرات.
4 - أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة فأعلى "نسبة 75% فأعلى".

طريقة التقديم

- التقديم مُتاح ومستمر للخريجين من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المعهد

- المعهد الوطني للتدريب الصناعي هو ثمرة الشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات بين شركة أرامكو والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهو مؤسسة غير ربحية يديرها مجلس أمناء مستقل، تأسس في عام 2010م.




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