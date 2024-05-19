عاجل.. راتب 9000 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف في أرامكو مع مزايا تنافسية

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كشف
المعهد الوطني للتدريب الصناعي، استمرار التقديم في برنامج "تدريب مبتدئ
بالتوظيف" لحملة الثانوية العامة فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
تدريب منتهي بالتوظيف في أرامكو مع مزايا تنافسية1 -
تأمين طبي.
المزايا:
2 - مكافأة شهرية.
3 - شهادة مُعتمدة في نهاية البرنامج.
4 - التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5 - الحصول على وظيفة بعد اجتياز البرنامج.
الشروط1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن يكون عمر المتقدم ما بين 18-24.
3- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة 65 فأعلى في القدرات.
4 - أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة فأعلى "نسبة 75% فأعلى".