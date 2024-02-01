الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيفية حذف الدخل وإضافة ساند في حساب المواطن

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


كشف حساب المواطن عن خطوات حذف الدخل وإضافة راتب "ساند" في البيانات الشخصية للمستفيدين. 

تغيير  البيانات في حساب المواطناضافة اعلان

وقال البرنامج: "في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة) وتغيير الحالة الوظيفية إلى"لا يوجد وظيفة" وحذف الدخل ثم الضغط على"حفظ"".
وأضاف: "ويتم الإفصاح عن دخل"ساند" باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"ومصدر الدخل"مخصص من برنامج ساند".

تعديلات حساب المواطن

ووفقًا للتعديلات التي أقرها حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 على الحد المانع لاستحقاق الدعم، فإنه يجب ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وأعلن حساب المواطن يوم الأحد الماضي عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ( من هنا).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج في إفادة سابقة إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
وتابع: "ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

راتب وتأمين طبي.. "مسك" تبدأ تدريبًا منتهي بالتوظيف الفوري لمختلف التخصصات

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في "الضريبة والجمارك" للبكالوريوس فأعلى

5 فوائد لخدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

عاجل.. بدء إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي في حسابات المؤهلين

عاجل.. ماذا يحدث إذا خرجت الزوجة من التابعين للزوج في حساب المواطن؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب مواطن 1:39 م الإثنين، 08 يناير 2024

7.4 مليون خدمة لـ حساب المواطن في عام 2023

حساب المواطن - التسجيل 2:06 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. قيمة استحقاق حساب المواطن قبل 48 ساعة من الإيداع

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 8:14 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات ورابط التعرف على نتيجة عدم الأهلية

حساب المواطن 2:46 م الأحد، 07 يناير 2024

طريقة احتساب دعم حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة

اقرأ أيضا

ابشر - رخصة القيادة
4:57 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. هل نقل الملكية بين أفراد العائلة يتطلب رخصة القيادة للمالك الجديد؟ أبشر توضح

صندوق التنمية العقارية
3:00 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري للمستفيدين: تم إيقاف طلب صرف دفعات الإقراض المباشر

جامعة الأمير سلطان
2:42 ص الخميس، 01 فبراير 2024

جامعة الأمير سلطان تعلن عن ⁧معرض التوظيف⁩ 2024

حساب المواطن
2:19 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. استبعاد مواطن من الدعم بسبب تواجده خارج المملكة.. كيف يعود للحصول على الدخل الشهري؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ابشر
3:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. أبشر توضح الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

1020239131943131323133
2:07 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التأمين على عقود العمالة المنزلية مع بدء تطبيق الخدمة

GFPSVj7XUAADRC6
1:18 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من موجة برد قوية تستمر حتى هذا الموعد

التقاط
7:53 ص الخميس، 01 فبراير 2024

"السديس" في خطبة صلاة الاستسقاء: لا تيأسوا ولا تقنطوا وأبشروا واستبشروا بالخير (بث مباشر)

مؤسسة-مسك-1200x900
12:31 م الخميس، 01 فبراير 2024

راتب وتأمين طبي.. "مسك" تبدأ تدريبًا منتهي بالتوظيف الفوري لمختلف التخصصات

مطور عقاري - العقارات - القيمة المضافة
12:25 م الخميس، 01 فبراير 2024

ننشر صلاحيات واختصاصات مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"