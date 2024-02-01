كيفية حذف الدخل وإضافة ساند في حساب المواطن



كشف حساب المواطن عن خطوات حذف الدخل وإضافة راتب "ساند" في البيانات الشخصية للمستفيدين.





في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (ملف المستفيد، بيانات عامة)وتغيير الحالة الوظيفية إلى"لا يوجد وظيفة" وحذف الدخل ثم الضغط على"حفظ"، ويتم الإفصاح عن دخل"ساند"باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات"ومصدر الدخل"مخصص من برنامج ساند"