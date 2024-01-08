عاجل.. حساب المواطن.. خطوات ورابط التعرف على نتيجة عدم الأهلية

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أتاح حساب المواطن، الاطلاع على نتيجة الاعتراض على عدم الأهلية عبر سلسلة من الخطوات التي يتعين القيام بها.





اعتراض لعدم الأهلية في حساب المواطن اضافة اعلان



وعليكم السلام ، في حال تم تقديم اعتراض لعدم الاهلية الرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الإعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الاهلية ،اعتراضاتي،الإعتراضات الحالية) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 7, 2024

موعد صرف دفعة يناير



تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

