7.4 مليون خدمة لـ حساب المواطن في عام 2023

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أعلن حساب المواطن، أنه تمكن من إنجاز 7.4 مليون خدمة في عام 2023.
خدمات حساب المواطنونشر البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إنفوجراف يتضمن إحصائيات العملية التشغيلية لحساب المواطن، على النحو التالي:
245 ألف طلب صوت مسموع
مركز الاتصال - 1.8 مكالمة مستلمة وصادرة
طلب تقنية- 39.2
مليون طلب عبر منصة إكس
طلبات الأهلية والاستحقاق- 3.9 مليون
التحقق من المستندات - 418 ألفًا
7.4 مليون خدمة أنجزها برنامج #حساب_المواطن في 2023 pic.twitter.com/RyQbfNYjZN— المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) January 8, 2024
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق من هذا الشهر، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.