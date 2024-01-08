7.4 مليون خدمة لـ حساب المواطن في عام 2023

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أعلن حساب المواطن، أنه تمكن من إنجاز 7.4 مليون خدمة في عام 2023.





خدمات حساب المواطن



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حساب المواطن



ونشر البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إنفوجراف يتضمن إحصائيات العملية التشغيلية لحساب المواطن، على النحو التالي:245 ألف طلب صوت مسموعمركز الاتصال - 1.8 مكالمة مستلمة وصادرةطلب تقنية- 39.2مليون طلب عبر منصة إكسطلبات الأهلية والاستحقاق- 3.9 مليونالتحقق من المستندات - 418 ألفًاحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق من هذا الشهر، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.