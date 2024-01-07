الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

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طريقة احتساب دعم حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة

حساب المواطن
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب الدعم للمواطنين المقيمين خارج المملكة.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول ما إذا كان هذا الاستقطاع دائمًا أم بعدد الأيام فقط ويحسم من الاستحقاق الشهري: "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا".

 

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وأضاف: "وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".



موعد إيداع دفعة يناير من حساب المواطن

وقال حساب المواطن في إفادات سابقة، إنه سيتم صرف الاستحقاقات للمستفيدين المؤهلين بتاريخ  10يناير.
وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن 

وكان البرنامج أعلن في أكتوبر الماضي عن تعديلات تضمنت تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وجاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت سابق من هذا الشهر، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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