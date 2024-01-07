طريقة احتساب دعم حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة

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كشف حساب المواطن عن آلية احتساب الدعم للمواطنين المقيمين خارج المملكة.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول ما إذا كان هذا الاستقطاع دائمًا أم بعدد الأيام فقط ويحسم من الاستحقاق الشهري: "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا".

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يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوم، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 7, 2024

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