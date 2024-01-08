عاجل.. قيمة استحقاق حساب المواطن قبل 48 ساعة من الإيداع

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يتبقى 48 ساعة على إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حسابات المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية.

وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم. اضافة اعلان





كيفية احتساب استحقاق حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

