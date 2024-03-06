الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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في مقرها بالرياض.. "الجمارك" تعلن عن حاجتها لموظفين من حملة البكالوريوس

هيئة الزكاة
أرشيفية
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح (10) وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض.

المسميات والتخصصات لوظائف الجمارك:اضافة اعلان


- أخصائي قيادة تطوير الخدمات (Service Development Lead Specialist)
- مدير التقارير الاقتصادية (Economic Reporting Director)
- رئيس التدقيق الداخلي (Lead Internal Auditor)
- أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Specialist)
- مهندس رئيسي في البنية التحتية لتقنية المعلومات وتصميم الأنظمة (IT Infrastructure & Systems Design Lead Engineer)
- خبير أبحاث الشريعة (Shariah Research Expert)
- أخصائي التقارير والتحليلات (Reporting & Analytics Specialist)
- خبير التحليل الاقتصادي (Economic Analysis Expert)
- مدير تدريب الخريجين والمتدربين (Graduates and Interns Training Director)
- أخصائي رئيسي لإدارة الموارد البشرية (HRSM Lead Specialist)

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الاقتصاد
- الإحصائيات
- الرياضيات
- المحاسبة
- القانون
- القانون الإسلامي
- تحليل البيانات
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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