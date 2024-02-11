الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

مركز الارصاد الوطني
وظائف مركز الأرصاد
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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار التقديم على 15 وظيفة شاغرة بالمجالات "الإدارية، القانونية، اللغات، العلمية، الهندسية"، وأخرى.اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

 واشترط المركز أن يكون المتقدم من أبناء المملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

1 - مدير إدارة الجفاف.
2 - اخصائي تغير مناخي.
3 - رسام خرائط مناخية.
4 - مترجم تقارير مناخية.
5 - خبير النمذجة المناخية.
6 - أخصائي النمذجة مناخية.
7 - خبير أثر التغير المناخي.
8 - أخصائي أثر التغير مناخي.
9 - باحث تأثير التغير المناخي.
10 - محلل توقعات موسمية وشبه موسمية.
11 - مدير إدارة دراسات تأثير التغير المناخي.
12 - مدير إدارة دراسات سياسات التغير المناخي.
13 - مدير إدارة التوقعات الموسمية وشبه موسمية.
14 - مدير إدارة علوم ونموذجة التغيرات المناخية.

التخصصات المطلوبة

- أحياء.
- قانون.
- المناخ.
- الأرصاد.
- الفيزياء
- الرياضيات.
- علوم البيئة.
- هندسة مناخ.
- الهندسة البيئية.
- علوم الأرض.
- علوم سياسية.
- علوم الغلاف الجوي.
- أنظمة معلومات جغرافية.
- لغة إنجليزية (ترجمة).
- وغيرها من التخصصات.

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- وجود الخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات.
3- إرفاق السيرة الذاتية بصيغة (PDF).

ملاحظة

- يتم الترشيح والاستقطاب بناء على استيفاء جميع المتطلبات المدونة لكل وظيفة.

موعد التقديم

- التقديم بدأ يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/26هـ الموافق 2024/02/07م وينتهي اليوم الأحد 1 شعبان 1445هـ.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي:
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