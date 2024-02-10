مؤسسة مسك بالتعاون مع وزارة الصناعة تعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف الفوري

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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل لاستقطاب الكفاءات الوطنية واكسابهم الخبرات اللازمة للعمل.





نبذة عن برنامج التدريب على رأس العمل:



مزايا البرنامج:



التخصصات المطلوبة:



الشروط المطلوبة للتقديم:



نبذة عن مسك:



طريقة التقديم:

