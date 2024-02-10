السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

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مؤسسة مسك بالتعاون مع وزارة الصناعة تعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف الفوري

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مؤسسة مسك
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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل لاستقطاب الكفاءات الوطنية واكسابهم الخبرات اللازمة للعمل. اضافة اعلان

نبذة عن برنامج التدريب على رأس العمل:


تقدم مسك برنامج بناء القدرات الصناعية والتعدينية للكفاءات الوطنية من خلال توفير الخبرة العلمية والفرص الوظيفية للعمل في هذين القطاعين الواعدين مع خبراء القطاع لتحقيق رؤية المملكة.

مزايا البرنامج:



- توظيف فوري.
- راتب شهري منافس.
- تأمين طبي (يشمل الزوجة والأبناء والوالدين) حسب سياسة الموارد البشرية.
- برامج تدريبية متخصصة.
- مكافأة بناء على تقييم.

التخصصات المطلوبة:



- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- المالية
- المحاسبة
- القانون
- السياسات العامة
- الاقتصاد
- التعاون الدولي
- الجيولوجيا
- علوم الأرض
- نظم المعلومات الجغرافية
- تقنية المعلومات
- الهندسة
- هندسة الحاسب

الشروط المطلوبة للتقديم:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.
- وجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.
- الا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) أو ما يعادلها.
- اتقان اللغة الانجليزية بمستوى متقدم.
- التفرغ التام للبرنامج.
- خبرة من 3 ل 6 سنوات في مجال الصناعة والتعدين.

نبذة عن مسك:



“مسك الخيرية” هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية. لتحقيق ذلك، تعمل المؤسسة على الأخذ بيد الشباب في أنحاء البلاد، وتوفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها، وخلق البيئة الصحية لنموها والدفع بها لترى النور.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى يوم الأحد 1445/8/1هـ

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