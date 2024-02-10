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عاجل.. رابط وتخصصات جامعة أم القرى قبل ساعات من إغلاق باب التقديم

جامعة ام القرى
جامعة أم القرى
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أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التقديم للمواطنين لشغل وظائف (متعاونين ومتعاونات) للفصل الثالث من العام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين.اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة في جامعة أم القرى:


- كافة التخصصات مطلوبة.

شروط التقديم:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.
- ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً).
- أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً).
- استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.
- يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:
- موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.
- شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

ملاحظات هامة:



- لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.
- تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).
- يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، واصدار رقم المستخدم للمتقدم، واسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/7/18هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/7/29هـ.

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