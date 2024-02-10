عاجل.. رابط وتخصصات جامعة أم القرى قبل ساعات من إغلاق باب التقديم

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أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب التقديم للمواطنين لشغل وظائف (متعاونين
ومتعاونات) للفصل الثالث من العام الجامعي 1445هـ لحملة الماجستير والدكتوراه من
الجنسين.
التخصصات المطلوبة في جامعة أم القرى:
- كافة التخصصات مطلوبة.
شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية.
- ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً).
- أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً).
- استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.
- يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط أعلاه بكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى ما يلي:
- موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف.
- شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.
ملاحظات هامة:
- لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية.
- تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).
- يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، واصدار رقم المستخدم للمتقدم، واسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/7/18هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/7/29هـ.