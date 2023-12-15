الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن تأثير وظيفة الابن على الدعم الشهري

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عن استفسار بشأن مدى تأثير وظيفة الابن على استحقاق الدعم الشهري للمستفيد.

وظيفة الابن وعلى دعم المواطن:اضافة اعلان


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من رب أسرة يقول : "ولدي توظف هل يسقط من حساب المواطن؟".

وجاء الرد : "في حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك ".

تقليص مبلغ الدعم  في حساب المواطن:


أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن اسنفسارا عن مدى تأثير الشخص الموجود بالخارج على استحقاق مبلغ الدعم.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "وجود أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90يوما يأثر ع مبلغ الدعم؟".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين يقول فيه : "أهلاً بك ، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة".

وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

اخترنا لكم هذه الموضوعات المهمة:


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

شركة حكومية.. وظائف في السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"

وظائف بـ الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية".. التفاصيل ورابط التقديم

عاجل.. في الساعات الأخيرة.. حساب المواطن يجيب على سؤال ملح بسبب تحديث البوابة الإلكترونية

تنبيه عاجل من "حساب المواطن" بخصوص تحديث بيانات المستفيدين

هل تنطبق عليك؟.. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 10:34 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

قام بتغيير الشقة.. ماذا يفعل لأجل استمرار دعم المواطن؟

حساب المواطن 5:30 م الأحد، 19 نوفمبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج مستحق الدعم

حساب المواطن 10:32 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

كان مستقلا في حساب المواطن وأضيف كتابع للأم.. هل يؤثر ذلك على استحقاق الدعم؟

حساب المواطن 3:02 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. توقف فجأة عن العمل ويريد أن يسجل نفسه مع العائلة في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

اقرأ أيضا

الهيئة الملكية بالعلا
3:03 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

انتهز الفرصة.. الشروط وطريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا

GBTQNbxXgAAvCpz
3:03 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل للإلتحاق بالوظائف العسكرية

صندوق الاستثمارات العامة1
12:04 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

وظائف شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لجميع المؤهلات

images
11:18 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
3:02 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن تأثير وظيفة الابن على الدعم الشهري

حديقة الروابي
2:00 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. لراغبي التنزه أثناء العطلة .. أفضل 5 متنزهات وحدائق في المملكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار
1:05 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: رياح نشطة وأتربة تستمر لساعات

مواقيت الصلاة
12:44 ص الجمعة، 15 ديسمبر 2023

الجمعة 2 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مساند
11:59 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند تكشف إمكانية نقل كفالة عاملة منزلية لطفل تأهيل

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
11:01 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يوقف الدعم الشهري أثناء عملية التسجيل