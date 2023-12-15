عاجل.. حساب المواطن يكشف عن تأثير وظيفة الابن على الدعم الشهري

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عن استفسار بشأن مدى تأثير وظيفة الابن على استحقاق الدعم الشهري للمستفيد.
وظيفة الابن وعلى دعم المواطن:
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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من رب أسرة يقول : "ولدي توظف هل يسقط من حساب المواطن؟".
وجاء الرد : "في حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك ".
تقليص مبلغ الدعم في حساب المواطن:
أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن اسنفسارا عن مدى تأثير الشخص الموجود بالخارج على استحقاق مبلغ الدعم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "وجود أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90يوما يأثر ع مبلغ الدعم؟".
وأجاب حساب خدمة المستفيدين يقول فيه : "أهلاً بك ، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة".
وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.
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