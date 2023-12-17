عاجل.. هل وجود دخل من "حافز" يؤثر على دعم حساب المواطن؟

أ أ
أوضح برنامج
حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه
واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج
حافز".
دخل من "حافز"
وتابع في رده
على أحد المستفيدين، أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة
الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa
اضافة اعلان
برنامج حساب المواطن
كشف برنامج حساب المواطن، تنبيهًا مهمًا بشان إضافة المطلقة لتابعين وكيفية إرفاقها للمستندات المطلوبة.
إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة بحساب المواطن
وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين أنه إمكان المطلقة إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".
تنبيه مهم من حساب المواطن
وأكد أنه في حال عدم وجود تابعين لابد من ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة حسابها "تفاصيل الطلب وإدارة المرفقات".
وبين في الوقت نفسه، أنه في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزم المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه عن طريق حسابه كالآتي:
1 - دراسة الأهلية.
2 - أسباب عدم أهلية العائل.
3 - تقديم اعتراض.
4 - إرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناته طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
ماذا تعرف عن حساب المواطن؟
وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)