عاجل.. في الساعات الأخيرة.. حساب المواطن يجيب على سؤال ملح بسبب تحديث البوابة الإلكترونية

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع عدة تساءولات من قبل المواطنين حول تعثر الدخول إلى الحساب في الساعات الأخيرة.





البوابة الإلكترونية في حساب المواطن: اضافة اعلان



حذف المستند المنتهي في حساب المواطن:



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وكان حساب خدمة المتفيدين قد تلقة عدة استفسارات حول هذا الموضوع ومنها : " السلام عليكم.. هل هو مطلوب تحديث في حساب المواطن".وتساءل آخر : "كل ما حاولت الدخول على حسابي تم فقدان الاتصال بالشبكة مع أن عندي شبكة ولا يطلع لي رمز التحقق".وجاء الرد : " وعليكم السلام ، تم تحديث البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، يرجى الدخول إلى حسابك واستكمال البيانات المطلوبة".وفي وقت سابق بيّن حساب خدمة المتسفيدين التابع لحساب الواطن كيفية وطريقة حذف المستند المنتهي في البرنامج.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل يوجد خيار حذف المستند المنتهي في البرنامج؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :" بإمكانك حذف المستند في حال كانت حالته (منتهي او مرفوض) من خلال التوجه الى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، والانتقال إلى " الإجراءات " وحذف المرفق المنتهي".