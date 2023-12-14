عاجل.. في الساعات الأخيرة.. حساب المواطن يجيب على سؤال ملح بسبب تحديث البوابة الإلكترونية

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع عدة تساءولات من قبل المواطنين حول تعثر الدخول إلى الحساب في الساعات الأخيرة.
البوابة الإلكترونية في حساب المواطن:
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وكان حساب خدمة المتفيدين قد تلقة عدة استفسارات حول هذا الموضوع ومنها : " السلام عليكم.. هل هو مطلوب تحديث في حساب المواطن".
وتساءل آخر : "كل ما حاولت الدخول على حسابي تم فقدان الاتصال بالشبكة مع أن عندي شبكة ولا يطلع لي رمز التحقق".
وجاء الرد : " وعليكم السلام ، تم تحديث البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، يرجى الدخول إلى حسابك واستكمال البيانات المطلوبة".
حذف المستند المنتهي في حساب المواطن:
وفي وقت سابق بيّن حساب خدمة المتسفيدين التابع لحساب الواطن كيفية وطريقة حذف المستند المنتهي في البرنامج.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل يوجد خيار حذف المستند المنتهي في البرنامج؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :" بإمكانك حذف المستند في حال كانت حالته (منتهي او مرفوض) من خلال التوجه الى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، والانتقال إلى " الإجراءات " وحذف المرفق المنتهي".
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