الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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عاجل.. في الساعات الأخيرة.. حساب المواطن يجيب على سؤال ملح بسبب تحديث البوابة الإلكترونية

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع عدة تساءولات من قبل المواطنين حول تعثر الدخول إلى الحساب في الساعات الأخيرة.

البوابة الإلكترونية في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكان حساب خدمة المتفيدين قد تلقة عدة استفسارات حول هذا الموضوع ومنها : " السلام عليكم.. هل هو مطلوب تحديث في حساب المواطن".

وتساءل آخر : "كل ما حاولت الدخول على حسابي تم فقدان الاتصال بالشبكة مع أن عندي شبكة ولا يطلع لي رمز التحقق".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، تم تحديث البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، يرجى الدخول إلى حسابك واستكمال البيانات المطلوبة".

حذف المستند المنتهي في حساب المواطن:


وفي وقت سابق بيّن حساب خدمة المتسفيدين التابع لحساب الواطن كيفية وطريقة حذف المستند المنتهي في البرنامج.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : " هل يوجد خيار حذف المستند المنتهي في البرنامج؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :" بإمكانك حذف المستند في حال كانت حالته (منتهي او مرفوض) من خلال التوجه الى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، والانتقال إلى " الإجراءات " وحذف المرفق المنتهي".

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