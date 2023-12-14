تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن قبول فاتورة الكهرباء بدلاً من إثبات السكن

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار تلقاه من مواطن يتساءل فيه عن إمكانية التقديم في الحساب بفاتورة الكهرباء بدلا من إثبات السكن.
التقديم بفاتورة الكهرباء في حساب المواطن:
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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : السلام عليكم هل حساب المواطن يقبل فاتورة كهرباء بإسم المستفيد بدلاً من اثبات السكن".
وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، في حال كنت فرد مستقل لابد من ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)".
كلمة المرور في حساب المواطن:
أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، في وقت سابق، مع استفسار تلقاه من مواطن، بشأن عدم قدرته على الدخول بكلمة المرور رغم قيامه بالطريقة الصحيحة.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. ما قدرت أستعيد كلمة المرور يطلع الكلمة يجب أن تشمل أرقام وحروف وأنا كلمة السر الجديدة شامله لكل الشروط ممكن أعرف المشكلة".
وجاء الرد : " وعليكم السلام.. لابد من إنشاء كلمة مرور خاصة بك تتضمن (أحرف انجليزية، أرقام ورموز) من ثمانية إلى عشرين".
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