عاجل.. رسائل إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي.. حقيقة وقف المعاش عن هؤلاء؟

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تلقى العديد من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي المطور، رسائل تدعوهم إلى التسجيل في المنصة الوطنية للتوظيف "طاقات" خلال 10 أيام تفاديًا لوقف صرف المعاش وفقًا لأحكام المادة 17 من النظام.

وهو ما دفع البعض إلى التوجه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتساؤل حول حقيقة هذه الرسالة؟

وأجابت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" بأن "من أهداف نظام الضمان الاجتماعي تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج، من خلال التأهيل والتدريب، ويسهم نظام الضمان الاجتماعي في تحفيز المستحقين على العمل من خلال التدريب والتأهيل وتقديم العروض الوظيفية".



حياك الله ،

من أهداف نظام الضمان الاجتماعي تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج، من خلال التأهيل والتدريب، ويساهم نظام الضمان الاجتماعي في تحفيز المستحقين على العمل من خلال التدريب والتأهيل وتقديم العروض الوظيفية.



شاكرين لك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 7, 2024

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



تنص المادة الـ17 من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر على الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش عن المستفيد.وفيما يلي 8 حالات توجب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بسبب الإخلال بالشروط:- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق .- إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.- إذا تنازل المستفيد عن المعاش.- في حال وفاة المستفيد.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.