سجلت في التأمينات هل يتوقف الضمان الاجتماعي للوالدة وإخوتي؟

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية.

لكنها أوضحت عبر حسابها في منصة "إكس": "وفيما يخص التأثير على الضمان الاجتماعي يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي للاختصاص وإفادتك".

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان التسجيل في التأمينات يؤدي إلى يتوقف الضمان الاجتماعي لوالدة المشترك وإخوته؟.



حياك الله،

التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على التسجيل في نظام التأمينات

الاجتماعية ، وفيما يخص التأثير على الضمان الاجتماعي يمكنك التواصل مع الضمان

الاجتماعي للاختصاص وإفادتك .

نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@GosiCare) May 7, 2024

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.