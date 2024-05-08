سارع بالتقديم.. الإعلان عن برنامج الابتعاث الثقافي لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التسجيل في "برنامج الابتعاث الثقافي" خلال العام 2024م، للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير لدراسة مرحلة، "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه" في أفضل الجامعات العالمية على النحو التالي:





مسارات البرنامج



المراحل المتوفرة للابتعاث



الشروط العامة للالتحاق بالبرنامج



مجالات وتخصصات برنامج الابتعاث



طريقة التقديم

