سارع بالتقديم.. الإعلان عن برنامج الابتعاث الثقافي لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت
وزارة الثقافة عن فتح باب التسجيل في "برنامج الابتعاث الثقافي" خلال
العام 2024م، للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير
لدراسة مرحلة، "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه" في أفضل الجامعات
العالمية على النحو التالي:
مسارات
البرنامج1 -
مسار الدارسين على حسابهم الخاص:
يعطي البرنامج فرصة الانضمام للدارسين على حسابهم الخاص في الخارج، وفق آليّات وضوابط محدّدة، كاشتراط أن يكون تخصّص الطالب ضمن إطار البرنامج، وأن تكون المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطالب ضمن قائمة المؤسسات المعتمدة للتخصص الذي يقوم الطالب بدراسته.
2 - مسار الحاصلين على قبول مسبق:
ويشمل الحاصلين على قبول مسبقٍ غير مشروط من المؤسسات التعليمية المتاحة ضمن البرنامج، فسيكون بمقدورهم الانضمام للبرنامج، وبدء الدراسة بعد استكمالهم للمتطلّبات والاشتراطات.
المراحل
المتوفرة للابتعاث-
البكالوريوس
- الماجستير
- الدكتوراه.
الشروط
العامة للالتحاق بالبرنامج1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن يتصف المتقدم بحسن السيرة والسلوك.
3 - أن تكون المؤسسة التعليمية المراد الالتحاق بها مدرَجة في قائمة المؤسسات التعليمية المتاحة ضمن البرنامج "للاطلاع على القائمة "اضغط هنا".
4 - أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة أو تفرعاتها في برنامج الابتعاث الثقافي.
5 - لا يلزم أن يكون التخصص الذي يودُّ المتقدم دراسته، مطابقًا أو مرتبطًا بالتخصص الذي درسه سابقًا.
6 - أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في موقع البرنامج للوثائق الرسمية.
الشروط الخاصة بمسار الدارسين على حسابهم الخاص ومسار الحاصلين على قبول مسبَق:
- أن يكون المتقدّمُ حاصلًا على قبولٍ نهائيٍّ من ضمن المؤسسات التعليمية المعتمدة في البرنامج.
- أن يكون القبول في تخصّصٍ من التخصّصات المعتمدة والمدرجة ضمن البرنامج.
- يُشترط أن تكون الدراسة في الدولة التي تنتمي لها الجهة أو المؤسّسة الأكاديميّة.
- ضرورة الانتظام في الدراسة طوال مدّة الابتعاث.
مجالات
وتخصصات برنامج الابتعاث1 –
المكتبات.
2 – المتاحف.
3 – التصميم.
4 - فنون الطهي.
5 - فنون العمارة.
6 - تصميم الأزياء.
7 - الفنون البصرية.
8 - علم التراث والآثار.
9 - علوم وتكنولوجيا الأغذية.
10 - الآداب واللغات واللغويات.