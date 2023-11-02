عاجل.. 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي.
خطوات الاعتراض على عدم الأهلية وتتمثل خطوات الاعتراض وفق ما أعلنت عبر حسابها في منصة "إكس"، على النحو التالي:
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يمكنك تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية (اضغط هنا):
-برامج الدعم الخاصة بي.
-برنامج الضمان الاجتماعي.
-الأهلية والاستحقاق.
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
-تسليم الاعتراض.
وعليكم السلام ، أهلا بك— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 1, 2023
يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض
،، شاكرين لك
خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراضوفيما يلي خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض:
-تسجيل الدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
-البرامج.
-برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
-الاعتراضات.
-النقر على ايقونة العين للاطلاع على نتيجة الاعتراض.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.