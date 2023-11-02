عاجل.. 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 6 خطوات للاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي.





خطوات الاعتراض على عدم الأهلية اضافة اعلان



وتتمثل خطوات الاعتراض وفق ما أعلنت عبر حسابها في منصة "إكس"، على النحو التالي:يمكنك تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية ( اضغط هنا ):-برامج الدعم الخاصة بي.-برنامج الضمان الاجتماعي.-الأهلية والاستحقاق.-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.-تسليم الاعتراض.



يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية :

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض

،، شاكرين لك وعليكم السلام ، أهلا بكيمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض-تسليم الاعتراض،، شاكرين لك November 1, 2023

خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض



وفيما يلي خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض:-تسجيل الدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.-البرامج.-برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.-الاعتراضات.-النقر على ايقونة العين للاطلاع على نتيجة الاعتراض.



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.

-الإقامة الدائمة في المملكة.

-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.

-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.

-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.

-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

